Lengerich, Raub angezeigt

Lengerich (ots) - Bei der Polizei ist ein Raub angezeigt worden, der sich am Freitagabend (29.11.2019) ereignet hat. Ein 75-jähriger Lengericher war gegen 19.30 Uhr vom Rathausplatz kommend eine längere Strecke auf dem Gehweg der Münsterstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er dann in die Jahnstraße gegangen. Hier, oder im näheren Bereich, bekam der Mann plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf. Er stürzte zu Boden und war nach eigenen Angaben einige Zeit bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass in seinem Portmonee ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte. Der Lengericher wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User