Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Samstag (30.11.) ist am Katthagen, auf dem obersten Parkdeck des Kaufland-Parkhauses, ein schwarzer Audi A 5 angefahren worden. Der Fahrer hatte den Audi dort um 11.00 Uhr abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Beifahrertür und der hinteren rechten Tür frische Beschädigungen fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefon 02572-9306-4455.

Von Anonymous User