Steinfurt-Bo.-, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots) - Unbekannte Personen haben am vergangenen Samstag (30.11.2019) auf der Straße Märkische Heide einen Gullideckel ausgehoben und offensichtlich mitgenommen. Am Morgen, gegen 08.30 Uhr, war ein Autofahrer über die von der Gantenstraße abgehende Straße gefahren. Der Gullideckel war zu dieser Zeit noch vorhanden. Als er am Nachmittag, um 14.20 Uhr, dort wieder vorbeifuhr, war gegenüber der Maximilian-Kolbe-Straße ein Deckel ausgehoben worden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Abdeckung nicht auffinden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es durch die Gefahrenstelle nicht zu einem schädigenden Ereignis. Es wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Diebstahls ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User