Lengerich, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Lengerich (ots) - Am Mittwochmorgen (04.12.2019) kam es gegen 07.45 Uhr auf der Kreuzung Bodelschwinghstraße/Wüstenei zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte von der Straße Wüstenei auf die vorfahrtberechtigte Bodelschwinghstraße fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus ihrer Sicht von links kommenden Radfahrer. Dieser stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel und nebelig. Daher ist bei den Ermittlungen zum Unfallhergang auch die Beleuchtung von besonderem Interesse.

Von Anonymous User