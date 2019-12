Hopsten, versuchter Einbruch

Hopsten (ots) - An der Grundschule an der Straße "Am Vogelbusch" haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (04.12.2019) Einbrecher aufgehalten. Die Unbekannten haben das Areal in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr betreten. An der Schule versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln, wobei die Scheibe zerstört wurde. In die Schulgebäude begaben sie sich dann aber offensichtlich nicht mehr. Der Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User