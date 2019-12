Neuenkirchen, zwei Einbrüche im Gemeindebereich

Neuenkirchen (ots) - In Wohngebieten beidseitig des Westfalenringes ist am Dienstag (03.12.2019) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im dortigen Bereich zwischen der Emsdettener Straße und der Welsche Stiege verdächtige Beobachtungen gemacht haben. An zwei Wohnhäusern brachen unbekannte Täter die Terrassentüren auf. In den Zimmern durchwühlten sie anschließend die Schränke und Schubladen. An der Straße In den Kämpen waren die Einbrecher zwischen 12.45 Uhr und 21.10 Uhr am Werk. Aus dem Haus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Im relativ kurzen Zeitraum zwischen 16.50 Uhr und 18.15 Uhr entwendeten die Diebe aus einem Wohnhaus an der Lilienstraße mehrere goldene Schmuckstücke. Der Sachschäden liegen in beiden Fällen bei mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

