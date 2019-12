Emsdetten, Verkehrsunfall Sinninger Straße

Emsdetten (ots) - Auf der Sinninger Straße hat sich am Mittwochmorgen (04.12.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 07.45 Uhr fuhren eine 57-jährige Autofahrerin aus Rheine, ein 61-jähriger Fahrer eines Transporters, ebenfalls aus Rheine, sowie ein 62-jähriger Fahrer eines LKWs in dieser Reihenfolge in Richtung Saerbeck. Den Schilderungen zufolge mussten die Fahrzeuge in Höhe Hausnummer 13 verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren prallte der LKW des Mannes aus Greven auf den vor ihm stehenden Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den PKW geschoben. Die Fahrerin und die beiden Fahrer sowie ein Mitfahrer im Transporter erlitten leichte Verletzungen. Der 61-jährige Transporterfahrer und sein mitfahrender 24-jähriger Mann aus Emsdetten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den drei Fahrzeugen werden auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User