Neuenkirchen, Einbruchsversuch in St. Arnold

Neuenkirchen (ots) - An der Rilkestraße sind unbekannte Einbrecher am Dienstag (03.12.2019) geflüchtet, ohne in ein Wohn-/Geschäftshaus gelangt zu sein. In der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr brachen die Unbekannten an dem Gebäude ein Fenster auf. Dabei wurden ein Blumentopf und ein Dekorationsartikel beschädigt. Die Diebe flüchteten dann unmittelbar, ohne in die Räume gelangt zu sein. An dem aufgebrochenen Fenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User