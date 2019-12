Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - In einen Dienstraum des Jakobi-Hauses an der Münsterstraße ist in der Nacht zum Dienstag (03.12.2019) eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr zertrümmerten unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Fensters. Danach verschafften sie sich Zugang zu dem Raum, wobei zahlreiche Gegenstände zu Boden fielen. Was die Diebe gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

