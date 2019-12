Rheine, Verkehrsunfall Breite Straße - 2. Nachtrag

Steinfurt (ots) - 2. Nachtrag: Eine 71-jährige Autofahrerin aus Rheine stieß um 09.50 Uhr mit ihrem Fahrzeug mit dem vorfahrtberechtigten PKW einer 23-jährigen Frau aus Billerbeck zusammen. Danach stieß der Wagen der Billerbeckerin noch gegen einen am Straßenrand geparkten PKW. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den Fahrzeugen sind erheblich.

Von Anonymous User