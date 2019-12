Wettringen, Verkehrsunfall in Haddorf

Wettringen (ots) - Ein 54-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen befuhr am Donnerstagmorgen (05.12.2019), gegen 06.40 Uhr, die Straße Haddorf in Richtung des Ortsteils Haddorf. An der Kreuzung K57/K60 wollte er die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 19-jährigen Frau aus Rheine, die auf der Kreisstraße 57 in Richtung Ochtrup unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 54-Jährigen noch gegen einen an der Kreuzung wartenden PKW geschleudert. Dessen 48-jähriger Fahrer aus Bad Bentheim wollte nach links auf die K57/ K60 in Fahrtrichtung Neuenkirchen abbiegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 54-Jährige und die 19-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den drei beteiligten PKW betragen ungefähr 24.000 Euro.

Von Anonymous User