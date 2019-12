Lengerich, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Lengerich (ots) - Auf der Schulstraße sind am Mittwochnachmittag (04.12.2019) zwei PKW kollidiert. Gegen 16.50 Uhr wollte ein 83-jähriger Autofahrer aus Lengerich von der Schulstraße nach links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 44-jährigen Frau aus Hagen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 83-Jährige blieb unverletzt. Die 44-jährige Frau und ihre 16 Jahre alte Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schäden werden auf insgesamt ungefähr 7.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User