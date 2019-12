Lotte-Wersen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Lotte (ots) - An der Kreuzung Napoleondamm/Im Ellersen hat sich am Mittwochnachmittag (04.12.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein 15-jähriger Jugendlicher schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Osnabrücker Krankenhaus. Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Lotte auf der Straße Im Ellersen. Den Schilderungen zufolge hielt er vor dem vorfahrtberechtigten Napoleondamm an, um diesen zu überqueren. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem jugendlichen Zweiradfahrer aus Lotte. Dieser war mit seinem Motorroller in Richtung Westerkappeln gefahren. Es entstanden am PKW und am Roller Sachschäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

