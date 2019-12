Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots) - Auf dem Schifffahrter Damm (B 481) hat sich am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Um kurz vor 15.00 Uhr war ein 68-jähriger Grevener mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße in Richtung Münster unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Hüttruper Straße (K 9) kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 51-jährigen Frau aus dem Märkischen Kreis. Der Wagen der 51-Jährigen wurde im Weiteren gegen den PKW einer 24-jährigen Frau geschoben. Die verletzte 51-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt im fünfstelligen Eurobereich liegen.

