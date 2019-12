Rheine, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rheine (ots) - Ein 18-jähriger Radfahrer aus Rheine befuhr am Samstag (07.12.2019), um 04:35 Uhr, in Rheine den Radweg der Osnabrücker Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 232 fuhr er gegen einen gemauerten Betonpfeiler und stürzte auf den Radweg. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 1,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

