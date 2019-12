Horstmar, versuchter Einbruch

Horstmar (ots) - Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Spinnbahn einbrechen. Der Tatzeitraum kann zwischen Samstagabend, 23.00 Uhr und Sonntagnachmittag (08.12.2019), 16.00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Unbekannten hatten sich an der Haustür des Gebäudes zu schaffen gemacht und dabei das Schloss beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. In das Wohnhaus gelangten die Täter aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

