Lengerich, Einbruch in ein Geschäft

Lengerich (ots) - In einem Geschäft an der Fritz-Reuter-Straße haben sich am vergangenen Wochenende Einbrecher aufgehalten. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen (09.12.2019), 06.55 Uhr, begaben sich die Unbekannten zur rückwärtigen Eingangstür des Blumengeschäftes. Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, begaben sie sich in die Geschäftsräume und durchsuchten sie. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag, unter anderem auch einem Sparschwein. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05481/9337-4515.

