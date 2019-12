Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Am Freitag (06.12.) hat es gegen 18.00 Uhr vor der Edeka-Filiale am Pfarrer-Bergmannshoff-Platz folgenden Vorfall gegeben. Eine 20-jährige Frau, die nach dem Einkauf mit ihrem Neffen aus dem Supermarkt kam, wurde in Höhe des Abstellplatzes für die Einkaufswagen von einer etwa 60-Jährigen angesprochen. Die alkoholisierte Frau war in Begleitung eines Mannes. Sie verwickelte die jüngere Frau in ein Gespräch und rückte immer näher an die Frau heran. Die 20-Jährige geriet dadurch in Panik und schlug mit einer Plastik-Getränkeflasche in Richtung der 60-Jährigen und lief danach mit ihrem Neffen in Richtung Breite Straße. Um diesen Geschehensablauf genau klären zu können, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die beiden älteren Personen werden wie folgt beschrieben. Die Frau, etwa 60 Jahre alt, ist ca. 165 cm groß, hat eine normale Statur, hellblaue Augen. Sie hat graue Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren und sie trug einen grauen Mantel. Ihr Begleiter ist etwa 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hat eine stämmige Statur. Der Mann hat eine Glatze und trug einen dunkelblauen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, entgegen.

Von Anonymous User