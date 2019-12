Verkehrsunfallflucht

Lienen (ots) - Am Mittwoch (04.12.2019) fuhr eine 19-jährige Radfahrerin gegen 19.45 Uhr auf dem Lührmannsweg in Richtung Schulstraße. Dort kam ihr plötzlich, auf ihrer Seite, ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 19-Jährige nach rechts aus, prallte gegen den Bordstein und kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, in Verbindung.

Von Anonymous User