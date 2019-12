Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit von Samstagabend (07.12.2019), 18.20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, ist ein schwarzer Pkw Skoda Octavia beschädigt worden. In Höhe der Hausnummer 25 ist das Auto am Samstag abgestellt worden. Am Sonntag ist dann ein Schaden an der hinteren Stoßstange festgestellt worden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung.

