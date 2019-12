Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (07.12.2019) ist zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf der Straße "Grüner Weg", in Höhe der Hausnummer 23, eine Holzpalisade beschädigt worden. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

