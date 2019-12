Nienberge/ Altenberge, Fahrzeugbergung, B 54 gesperrt,

Nienberge/ Altenberge (ots) - Nach einem Sachschadensunfall, bei dem am gestrigen Tage (11.12.) ein VW Crafter in den Straßengraben geraten war, erfolgt jetzt die Bergung des Fahrzeugs. Die B 54 ist daher in Fahrtrichtung Gronau zwischen den Anschlussstellen Nienberge und Altenberge voll gesperrt. Es ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Die Sperrung wird voraussichtlich 2 Stunden andauern.

Von Anonymous User