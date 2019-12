Laer, gefährliche Körperverletzung

Laer (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich am frühen Sonntagmorgen (08.12.), in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, am Rathaus auf dem Weihnachtsmarkt zugetragen hat. Ein 31-jähriger Mann aus Laer ist den Schilderungen zufolge, dort von mehreren Männern geschlagen worden. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User