Hopsten, Wohnhausbrand vom 01.11.2019, 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt,

Die geschädigte Versicherung hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und

zur Festnahme und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, eine Belohnung

in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Haben mehrere Personen bei der Ermittlung und

Überführung des Täters entscheidend mitgewirkt, so wird die Belohnung nach dem

Verhältnis ihrer Mitwirkung gezahlt. Von der Belohnung ausgeschlossen sind

Personen, die Vorteile aus der Tat gezogen haben oder ziehen wollten oder an der

Tat beteiligt waren. Weiterhin sind Personen ausgeschlossen, die kraft Gesetzes

oder kraft ihres Amtes zur Aufklärung von Straftaten verpflichtet sind. Die

Auszahlung der Belohnung erfolgt innerhalb eines Monates nach Rechtskraft des

Urteils unter Ausschluss des Rechtsweges.

Wiederholung der Pressemeldung vom 04.11.2019, 14:21 Uhr Hopsten, Brand eines

freistehenden Einfamilienhauses Am Freitag (01.11.), gegen 08.20 Uhr bemerkten

Zeugen einen Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf der Marktstraße.

Die Feuerwehr wurde alarmiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand das

Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Hausbewohner waren in Urlaub. Die Feuerwehr

führte umfangreiche Löscharbeiten durch. In bestimmten Bereichen konnte das Haus

von den Feuerwehrleuten nicht mehr betreten werden, da es einsturzgefährdet war.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen.

Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei hat die Brandstelle

beschlagnahmt. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht zurzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell