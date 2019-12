Ibbenbüren, Verkehrsunfall, 2. Nachtrag

Ibbenbüren (ots) - Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr gegen 06.50 Uhr die K 17 in Richtung Püsselbüren. Aus nicht geklärten Gründen geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam nach links (nicht wie zunächst gemeldet, nach rechts) von der regennassen Fahrbahn ab. Mit der Beifahrerseite prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Frau aus Ibbenbüren wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an dem PKW wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User