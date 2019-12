Ochtrup (ots) - Am Dienstag (12.12.) sind in Ochtrup drei Pkw aufgebrochen worden. An der Lortzingstraße, auf dem Parkplatz der Hauptschule, ist in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.35 Uhr, an einem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche gestohlen. Im gleichen Zeitraum sind an der Marienstraße zwei weiterer Pkw aufgebrochen worden. In einem Fall haben die Unbekannten eine Seitenscheibe aufgehebelt und eine Stofftasche samt Inhalt entwendet. Im zweiten Fall ist eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus diesem Pkw wurde nach ersten Angaben nichts gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich jeweils auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User