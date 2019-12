Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - Am Donnerstagabend (12.12.), gegen 23.30 Uhr, haben sich Unbekannte auf dem Gelände der Zulassungsstelle an der Bayernstraße aufgehalten. Die Täter hebelten ein Fenster auf und versuchten in die Büroräume zu gelangen. Aufgrund eines ausgelösten akustischen Alarmsignals ergriffen der oder die Täter die Flucht. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

