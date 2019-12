Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (12.12.), gegen 16.05 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Leerer Straße zwei Personen verletzt worden. Eine 68-jährige Autofahrerin war aus der Grafenstraße kommend auf die Leerer Straße eingebogen und dann in Richtung stadtauswärts unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg, geregelt durch eine Lichtzeichenanlage, kam es zu Kollision mit einem 63-jährigen Fußgänger. Zeugenaussagen zufolge, hatte der Fußgänger die Fahrbahn bei Grünlicht überqueren wollen. Die leicht verletzte Autofahrerin und der schwer verletzte Fußgänger, beide aus Steinfurt, wurden am Unfallort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Leerer Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von Anonymous User