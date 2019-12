Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzen Person, Steinfurt Borghorst, Westfalenring / Grottenkamp, Sonntag, 15.12.2019, 18:14 Uhr

Steinfurt (ots) - Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfurt befuhr zur Unfallzeit mit seinem Fahrzeug den Westfalenring aus Richtung Emsdetten kommend in Fahrtrichtung Horstmar. In Höhe der Lichtzeichensignalanlage Grottenkamp betrat ein 76-jähriger Fußgänger den Westfalenring und wurde von dem Pkw-Fahrer aus Steinfurt frontal angefahren. Trotz so-fort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Notarztes verstarb der 76-jährige Fußgänger noch an der Unfallstelle.

Von Anonymous User