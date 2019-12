Rheine (ots) - Im EMS-EKZ am Timmermanufer hat es am Freitagabend (13.12.2019), gegen 21.24 Uhr, eine Rauchentwicklung auf der Herrentoilette gegeben. Dort brannten zwei Mülleimer. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

