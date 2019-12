Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots) - Am Montag (16.12.2019), gegen 06.55 Uhr, ist es auf der Bramscher Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. In Höhe der Schachselstraße gab es einen Kontakt zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines Ford Focus beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User