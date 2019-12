Wohnungseinbrüche

Altenberge (ots) - Am Montag (16.12.2019), zwischen 8.00 und 18.30 Uhr, hat es zwei Einbrüche in der Straße Baumbergeblick gegeben. In beiden Fällen hebelten Unbekannte die Terrassentüren der Einfamilienhäuser auf. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumlichkeiten der Häuser. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User