Rheine-Mesum (ots) - Am Montag (16.12.2019), zwischen 15.10 und 17.40 Uhr, hat es am Prozessionsweg einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Haus durch das Aufhebeln der Terrassentür. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User