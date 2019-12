Rheine (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag (15.12.2019), 16.00 Uhr, und Montagmorgen, 09.15 Uhr, ist am Katerkampweg das Fahrzeug eines Paketdienstes aufgebrochen worden. Der Kleintransporter wies Schäden an der Hintertür auf. Aus dem Fahrzeug wurden 19 Pakete entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User