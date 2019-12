Steinfurt, Rheine, Ibbenbüren, Greven, Ochtrup, Ladbergen, Wettringen: Trekker-Flashmob im Kreisgebiet

Steinfurt (ots) - Steinfurt, Rheine, Ibbenbüren, Greven, Ochtrup, Ladbergen, Wettringen, 18.12.2019, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr: Nach einem Aufruf über ein soziales Netzwerk und einem Flyer zur Teilnahme an Flashmob-Aktionen der Landwirte, kam es im Kreisgebiet Steinfurt zu acht Aktionen, an denen ca. 120 landwirtschaftliche Fahrzeuge teilgenommen haben. Die Veranstaltungsorte lagen teils auf Verkehrs- und teils auf Park- und Wiesenflächen. Die Aktionen standen unter dem Motto: "Flagge zeigen". Es kam zu keinerlei Verkehrsstörungen. An einer angemeldeten Aktion in Wettringen nahmen insgesamt 85 landwirtschaftliche Fahrzeuge teil, die sich mit einer gleichgelagerten Aktion in den Niederlanden solidarisch erklärten. Auch diese Veanstaltung verlief störungsfrei.

Von Anonymous User