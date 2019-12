Ibbenbüren (ots) - In Dörenthe, auf der Brochterbecker Straße, hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Unfallstelle befindet sich etwa in Höhe der Straße Am Klee. Die Brochterbecker Straße ist derzeit komplett gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Dörenthe (B 219) und Brochterbeck (hier Dörenther Straße).

