Mettingen, Verkehrsunfall

Mettingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße ist am Donnerstagabend (19.12.2019) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 47-jährige Fahrer aus Lotte war gegen 19.45 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW prallte gegen eine Wegweisertafel und blieb dann auf einem Feld zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um festzustellen, ob der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der auf ungefähr 3.500 Euro geschätzt wird.

Von Anonymous User