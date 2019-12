Greven, Feuer gemeldet

Greven (ots) - Durch einen Nachbarn ist am Donnerstagnachmittag (19.12.2019) ein Feuer in einem Wohnhaus am Laumanns Damm bemerkt worden. Der Zeuge hatte Rauch aufsteigen sehen und sich unmittelbar zu dem landwirtschaftlichen Anwesen begeben. Zudem verständigte er die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei stand das freistehende Einfamilienhaus in Flammen. Wie sich herausstellte, hielten sich in dem Gebäude zu dem Zeitpunkt keine Personen auf. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Gebäude ist erheblich beschädigt worden und zurzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und am Freitag erste Untersuchungen vor Ort vorgenommen. Demnach könnte es sich um eine technische Ursache handeln. In die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen wird auch ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich bei den Untersuchungen nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Von Anonymous User