Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (19.12.2019), im Zeitraum von 06.40 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz bei dem Hotel/Restaurant Leugermann, Osnabrücker Straße 33 der Türgriff der Beifahrertür eines schwarzen Volvo V40 leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass durch eine andere Fahrzeugtür der Schaden verursacht worden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

Von Anonymous User