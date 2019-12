Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung, 20.12.2019, 18:13 Uhr

Ochtrup (ots) - Am 20.12.2019 befuhr gegen 18:13 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Gronau mit seinem Pkw die B 54 in Richtung Gronau. Eine hinter ihm fahrende Zeugin bemerkte, dass er mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet und luftlose Reifen an der rechten Fahrzeugseite hatte. Daraufhin rief sie die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des 52-jährigen bestätigte sich der von der Zeugin telefonisch geschilderte Fahrzeugzustand. Die Polizei stellte außerdem fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab weit über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

