Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und BTM, 20.12.2019, 18:45 Uhr

Altenberge (ots) - Am 20.12.2019 um 18:45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessen auf der B 54 zwischen Nordwalde und Altenberge in Fahrtrichtung Münster mit seinem Pkw in den Graben. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren berauschen Mitteln stand. Der Atemalkoholtest ergab 0,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ob er ihm Besitz einer Fahrerlaubnis war, muss noch geklärt werden. Das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge wurde ihm bis zu einer richterlichen Entscheidung untersagt.

