Greven (ots) - In Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.12.2019), 16.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 09.00 Uhr, hat es an der Philipp-Manz-Straße in einem Zelt gebrannt. Unbekannte haben in dem Zelt, das zu einem Verkaufswagen gehört, vermutlich einen Tisch und 6 Stühle aus Plastik entzündet. Diese sind komplett geschmolzen. Durch die Hitze wurden auch die Außenwände des Zeltes und die Rückwand des Verkaufswagens beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

