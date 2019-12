Brand eines Vereinsheims

Rheine (ots) - Am Freitagmorgen (27.12.2019), hat es an der Straße "Zum Hellschlag" an einem Vereinsheim gebrannt. Ein Zeuge hat den Brand gegen 03.10 Uhr gemeldet. Das Vordach des Vereinsheims und ein Lagerplatz aus Holz standen in Flammen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

