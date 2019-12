Kreis Steinfurt, Wohnungseinbrüche

Ort: Tecklenburg- Innenstadt, Herrengarten, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Montag, 23.12.2019, 15.40 Uhr bis 18.40 Uhr Sachverhalt: Wie in dem oben

geschilderten Fall, wurde auch hier die Terrassentür eingeschlagen. Auch hier

wurde gezielt im Obergeschoss nach Bargeld und Schmuck gesucht. Es wurden einige

Schmuckstücke entwendet. Andere Wertgegenstände wurden liegengelassen. Es werden

Zeugen gesucht.

Ort: Tecklenburg, Felsenstiege, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Montag,

23.12.2019, 18.50 Uhr bis 21.30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter schlugen ein

Fenster ein. Sie durchsuchten den Keller und das Obergeschoss. Sie entwendeten

mehrere Schmuckstücke. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Ibbenbüren- Innenstadt, Raheneschstraße Zeit: Dienstag, 24.12.2019, 16.15

Uhr bis 20.30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter griffen durch ein auf Kipp

stehendes Fenster und öffneten dieses. Sie stiegen ein und entwendeten eine

Geldbörse mit Bargeld. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Ochtrup, Markenkamp, Zeit: Dienstag, 24.12.2019, 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und entwendeten aus

dem Schlafzimmer einen Tresor mit Wertgegenständen. Wie hoch der Beuteschaden

ist, steht noch nicht genau fest. Es werden Zeugen gesucht. Ort:

Rheine-Innenstadt, Dürerweg, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Dienstag,

24.12.2019, 15.15 Uhr bis 25.12.2019, 01.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

drangen durch die Terrassentür in das Wohnhaus. Sie durchsuchten die

Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro. Es werden

Zeugen gesucht.

Ort : Tecklenburg-Brochterbeck, Kleeweg Zeit: Mittwoch, 25.12.2019, 16.00 Uhr

bis 26.12.2019, 10.15 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten eine Spanplatte

auf und gelangten so in den Rohbau. Zuvor hatten sie versucht, gewaltsam ein

Fenster aufzuhebeln. Was die Einbrecher mitgenommen haben, steht zurzeit noch

nicht fest. Es wurden Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Hopsten, Postdamm Zeit: Montag, 16.12.2019 bis 17.12.2019 Sachverhalt:

Unbekannte Täter drangen in eine Stallung ein und entwendeten 60 Heuballen. Es

werden Zeugen gesucht.

Ort: Emsdetten, Letterhausstraße, Mehrfamilienhaus Zeit: Mittwoch, 25.12.2019,

14.30 Uhr bis 21.05 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter kletterten außen am Balkon

hoch und zerstörten die Glasscheibe der Terrassentür. Die Wohnung wurde betreten

und durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Spurensicherung wurde durchgeführt.

Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Tecklenburg, Am Weingarten, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Montag,

23.12.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 25. 12.2019, 15.30 Uhr Sachverhalt:

Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu

den Räumlichkeiten. Es wurden alle Räume durchsucht. Nach bisherigem Stand wurde

nichts entwendet. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Steinfurt, Telghauskamp Zeit: Sonntag, 22.12.2019, 16.30 Uhr bis

23.12.2019, 09.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss

eines Baucontainers auf. Es wurden vorwiegend elektrische Geräte und Werkzeuge

entwendet. Darunter waren Bohrmaschinen, Sägewerkzeuge, Pumpen und weitere

Schneidewerkzeuge. Die Schadenssumme beträgt etwa 2.800 Euro. Es wurden Spuren

gesichert. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Rheine Innenstadt, Beethovenstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Donnerstag, 26.12.2019, 15.20 Uhr bis 18.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten so das Fenster öffnen. Sie

durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet. Spuren wurden

gesichert. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Rheine Mesum, Don Bosco Straße, Mehrfamilienhaus, Wohnung Zeit: Donnerstag,

26.12.2019, 16.00 Uhr- 21.15 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter öffneten mit

einem Werkzeug ein Fenster und stiegen in die im Erdgeschoss liegende Wohnung.

Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei

hat Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Emsdetten, Blücherstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Mittwoch,

25.12.2019, 19.00 Uhr bis 19.05 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter öffneten ein

rückwärtiges Fenster und stiegen in das Haus ein. Innerhalb von 5 Minuten

durchsuchten sie das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Was die Täter genau

mitnahmen, steht noch nicht fest. Es wurden Spuren gesucht und gesichert. Es

werden Zeugen gesucht.

Ort: Rheine Eschendorf, Sandkötters Hof, Zeit: Montag, 23.12.2019, 13.00 Uhr bis

Mittwoch, 25.12.2019, 11.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter brachen die

Wohnungstür auf und begaben sich in die Wohnung. Es wurden alle Räumlichkeiten

durchsucht. Diebesbeute: Laptop, Goldschmuck und Bargeld. Es wurden Spuren

gesichert. Es werden Zeugen gesucht.

Ort: Emsdetten, Letterhausstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Mittwoch,

25.12.2019, 15.30 Uhr bis 23.30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter schlugen die

Scheibe eines Küchenfensters ein und versuchten das Fenster zu öffnen.

Offensichtlich wurden sie gestört, weil sie ihr weiteres Vorhaben abbrachen. Es

werden Zeugen gesucht.

