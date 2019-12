Die Polizei wurde über einem Brand in Rheine an der Memeler Straße informiert.

An der Örtlichkeit sollte es in einem Zimmer brennen. Bei Eintreffen der Polizei

und der Feuerwehr konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung

festgestellt werden. Die Feuerwehr und die Polizei waren mit starken Kräften vor

Ort. Bei dem Brand sind fünf Personen leicht verletzt worden. Die Verletzten

wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Sachschaden: noch keine Angaben möglich

