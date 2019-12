Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt

und der Polizei Münster

Nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am frühen Samstagmorgen (28.12., 00.14

Uhr) an der Memeler Straße wurde bei den Ermittlungsbehörden eine Mordkommission

eingesetzt. "Die ersten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Brand

vorsätzlich gelegt wurde. Dieses wurde durch einen hinzugezogenen

Brandsachverständigen bestätigt", erläuterte der Leiter der Mordkommission,

Kriminaloberkommissar Michael Reitz.

Einen 47-jähriger Bewohner des Hauses, der leicht durch den Brand verletzt

wurde, nahmen Polizisten noch in der Nacht am Tatort fest. Ihm wird vorgeworfen

das Feuer in einer Wohnung gelegt zu haben. "Wir ermitteln wegen versuchten

Mordes und schwererer Brandstiftung. Einigen Bewohnern war der Fluchtweg durch

die Flammen versperrt und sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden",

erklärte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape.

Durch das Brandgeschehen wurden darüber hinaus zwei Bewohner im Alter von 47 und

13 Jahren schwer verletzt, zwei weitere im Alter von 25 Jahren erlitten leichte

Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

"Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, wir stehen ganz am Anfang der

Ermittlungen und der 47-Jährige hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert",

sagte Lechtape weiter. "Er wird noch heute (29.12.) einem Haftrichter

vorgeführt."

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape unter der Rufnummer

0172 2913810 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell