Kreis Steinfurt, Einbrüche in Wohnungen/ Einbruch in eine Schule

Ort: Tecklenburg- Brochterbeck, Moorstraße, Wohnhaus Zeit: Freitag, 27.12.2019,

16.30 Uhr bis 18.30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten die

Seiteneingangstür auf. Sie betraten das Haus, obwohl der Wohnungsinhaber zuhause

war. Sie verließen das Gebäude jedoch, ohne etwas mitzunehmen. Es werden Zeugen

gesucht. Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Tecklenburg- Brochterbeck, Brede, Einfamilienhaus Zeit: Freitag,

27.12.2019, 14.00 Uhr bis 22.15 Uhr Sachverhalt: Die Unbekannten hebelten an der

Rückseite des Hauses ein Fenster auf. Verschiedene Räume und Behältnisse wurden

durchsucht. Es sind einige Schmuckstücke gestohlen worden. Es werden Zeugen

gesucht. Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Saerbeck, Kreuzkamp, Wohnhaus Zeit: Montag, 23.12.2019, 00.00 Uhr bis

Samstag, 28.12.2019, 11.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte versuchten vergeblich

eine Tür zum rückwärtig gelegenen Wintergarten aufzuhebeln. Die Täter gelangten

nicht ins Gebäude. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon

02572/9306-4415.

Ort: Altenberge, Feldstiege, Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 27.12.2019, 14.05

Uhr bis 18.05 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und

durchsuchten Schränke und Schubladen. Es wurden Bargeld, Handys und Schmuck

gestohlen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon

02571/928-4455.

Ort: Rheine-Mesum, Don-Bosco-Straße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Donnerstag, 26.12.2019, 17.20 Uhr bis 21.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

drangen durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die

Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Münzen. Wie bereits am 27.12.

berichtet, wurde zeitgleich in einem Nachbarhaus eingebrochen. Es werden Zeugen

gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Schleusenstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Sonntag,

29.12.2019, 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten an

der Rückseite des Hauses ein Fenster auf und gelangten ins Gebäude. Ob etwas

gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte

unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Lengerich, Wiesenstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Freitag,

27.12.2019, 14.00 Uhr bis 18.20 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten die

Terrassentür auf und gelangten ins Gebäude. In sämtlichen Räumen wurden Schränke

und Behältnisse durchsucht. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es

werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Ibbenbüren, Am Sportzentrum, Gesamtschule Zeit: Montag, 23.12.2019, 08.30

Uhr bis Freitag, 27.12.2019, 06.20 Uhr Sachverhalt: Unbekannte hebelten an der

Rückseite der Gesamtschule eine Fluchttür auf. Sie drangen in das

Hausmeisterbüro ein, wo sie einen Tresor entwendeten. Die Täter haben das

Gebäude nach der Tat durch den Haupteingang verlassen. Am Tatort wurden die

Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei

Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell