Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße (L 501) ist am Samstag (28.12.), gegen 14.00 Uhr, ein Pedelec- Fahrer schwer verletzt worden. Der 74-jährige Ibbenbürener befuhr mit seinem Pedelec den Seitenstreifen der Landstraße in Fahrtrichtung Rheine. Als der Zweiradfahrer unvermittelt nach links auf die Fahrbahn fuhr, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 35-Jährigen aus Rheine, die ebenfalls in Richtung Rheine unterwegs war. Der Ibbenbürener stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 650 Euro.

