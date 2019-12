Ibbenbüren- Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitagnachmittag (27.12.), gegen 16.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz des Friedhofes Laggenbeck, am Burgweg, einen Unfall. Ein Pkw war beim rückwärts Ausparken gegen die hintere Stoßstange eines roten Kleinwagens (ausländisches Modell) gefahren. Ob an dem Kleinwagen ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Der Fahrer des roten Kleinwagens wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

