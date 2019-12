Rheine (ots) - Die Polizei Rheine hat am Montagmorgen (30.12.) einen 21-jährigen Mann aus Rheine festgenommen. Der 21-Jährige ist dringend verdächtig, in den vergangenen zwei Jahren im Ortsteil Eschendorf zahlreiche Brände gelegt zu haben. Er ist geständig und hat eine Vielzahl der Taten eingeräumt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

